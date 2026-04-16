La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, asistió a la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional para dar seguimiento y fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad.

El encuentro se realizó en Palacio Nacional y fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la participación del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la reunión, se destacó la coordinación entre el Gobierno de México y Guerrero como un eje clave para mejorar los resultados en materia de seguridad.

Evelyn Salgado refuerza estrategia de seguridad en coordinación con Federación

Evelyn Salgado subrayó que en Guerrero la seguridad se atiende con trabajo permanente y coordinación institucional, lo que ha permitido avanzar en la construcción de condiciones de paz.

Asimismo, reconoció el respaldo del Gobierno de México, al considerar que la colaboración entre los distintos niveles de gobierno ha sido determinante para fortalecer las acciones en la entidad.

La gobernadora reiteró que se continuará impulsando una estrategia integral de seguridad, que atiende tanto las causas como la presencia operativa en el territorio.

También agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, del Gabinete de Seguridad, así como de las Fuerzas Armadas, Marina, Defensa, Guardia Nacional y las fiscalías, por su compromiso permanente con Guerrero.

Finalmente, destacó que la coordinación institucional seguirá siendo la base para consolidar mejores condiciones de seguridad y tranquilidad para la población.