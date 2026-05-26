ODESSA fue reconocida por séptimo año consecutivo con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), lo que reafirma su compromiso con la ética, la sostenibilidad y el bienestar de sus colaboradores.

La empresa destacó que su crecimiento no solo se basa en resultados financieros, sino también en el impacto positivo que genera en la sociedad, la comunidad y su entorno.

Este reconocimiento refleja una estrategia enfocada en la responsabilidad social empresarial, así como en la construcción de un modelo de negocio más consciente y sostenible.

ODESSA fortalece cultura de integridad y compromiso social

La compañía subrayó que este logro es resultado del esfuerzo conjunto de su equipo de trabajo, quienes impulsan una cultura basada en valores, integridad, innovación y compromiso social.

A lo largo de los últimos años, ODESSA ha desarrollado iniciativas enfocadas en el desarrollo humano, la participación social y el fortalecimiento de su cultura organizacional, con el objetivo de construir un entorno laboral responsable.

Asimismo, la empresa señaló que obtener nuevamente el distintivo ESR representa un incentivo para seguir evolucionando y generando valor, tanto al interior de la organización como en su relación con la sociedad.

Finalmente, ODESSA reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo sus acciones de responsabilidad social, con la meta de contribuir a un futuro más sostenible.