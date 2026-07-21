El secretario General del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México y coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, impulsó una agenda de trabajo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para avanzar en la actualización de la legislación estatal en materia hídrica.

Las y los integrantes de la bancada del PVEM sostuvieron una reunión con el subdirector general jurídico de CONAGUA, Óscar Zavala Gamboa, para analizar la armonización de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios con la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

José Alberto Couttolenc plantea atender los retos del agua en el Edomex

El secretario General del PVEM en el Estado de México y coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado de México, José Alberto Couttolenc Buentello, señaló que la actualización del marco jurídico debe convertirse en una oportunidad para atender problemáticas como las interrupciones en el suministro, las fugas, el deterioro de la infraestructura, la contaminación de fuentes de abastecimiento y la desigualdad en el acceso al agua.

México está entrando en una nueva etapa en la gestión del agua y el Estado de México no puede limitarse a observarla. Buscamos ser de las primeras entidades en traducir esta reforma en trabajos más eficaces, reglas claras y resultados que se sientan en los hogares. José Alberto Couttolenc Buentello, secretario General del PVEM en el Estado de México

PVEM y CONAGUA acuerdan fortalecer la coordinación institucional

Durante el encuentro, representantes del PVEM y de CONAGUA coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para avanzar en la armonización de la legislación y consolidar una estrategia orientada a proteger el derecho humano al agua.

El agua es una prioridad nacional y desde el Estado de México estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad. José Alberto Couttolenc Buentello, secretario General del PVEM en el Estado de México y coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso del Estado de México

El legislador afirmó que el objetivo es convertir al Estado de México en una de las primeras entidades del país en implementar la nueva política hídrica nacional mediante un marco legal actualizado y acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno.