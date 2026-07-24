Isaac del Toro llega a la Etapa 20 del Tour de Francia 2026 en el tercer lugar general, posición que defenderá el sábado 25 de julio a las 3:00 horas; transmiten ESPN y Disney.

Después de la Etapa 19 del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro es tercero general y líder juvenil con el maillot blanco.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 20

Fecha: Sábado 25 de julio

Horario: 3:00 horas

Recorrido: 170.9 kilómetros, de Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez.

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro se mantiene en la pelea del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 20 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 3:00 horas la Etapa 20 del Tour de Francia 2026, el viernes 24 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 20 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmiten el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 20

Fecha: Sábado 25 de julio

Horario: 3:00 horas

Recorrido: 170.9 kilómetros, de Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez.

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido de la Etapa 20 del Tour de Francia 2026 (ESPECIAL)

Perfil y recorrido de la Etapa 20 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 20 este sábado 25 de julio, en la que Isaac del Toro buscará mantenerse en los primeros lugares.

Considerada la etapa reina del Tour de Francia, la jornada incluye una distancia de 170,9 kilómetros en la última oportunidad para modificar las posiciones de la clasificación general.

El recorrido de la Etapa 20 del Tour de Francia 2026 inicia en Le Bourg d’Oisans con destino en la cima de Alpe d’Huez.