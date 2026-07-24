La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló sobre los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, donde subrayó que la percepción de la inseguridad bajó.

Sheinbaum explicó que la percepción sobre inseguridad “depende de muchas cosas”, sin embargo, los resultados demuestran que van seis meses en que el indicador baja.

Claudia Sheinbaum celebra que la percepción de inseguridad en su gobierno bajara

En la conferencia del pueblo de hoy 24 de julio de 2026 desde Cuernavaca, Claudia Sheinbaum habló sobre los resultados de la ENSU del Inegi publicada en este día.

Ante ello, la presidenta no solo comparó la percepción de la inseguridad desde Enrique Peña Nieto a su sexenio, sino que subrayó que lleva “seis meses de tendencia a la baja”.

“Estamos dando resultados en los indicadores de seguridad y la gente comienza a notar esa disminución de inseguridad”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Claudia Sheinbaum explica que en la percepción de inseguridad influyen varios factores

Sheinbaum celebró que la percepción de la inseguridad estuviera yendo a la baja, pero también decidió explicar que en este indicador del Inegi pueden influir varios factores.

La presidenta dijo que en la percepción de los mexicanos puede intervenir incluso el enterarse de noticias de delincuencia, aunque sean detenciones, hace que el indicador se mueva.

Asimismo, dijo que una de las principales preguntas eje del Inegi es “¿qué tan inseguro te sientes?” y que se aplica en las principales ciudades de México.