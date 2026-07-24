Omar García Harfuch reveló que Valentín Lavín Romero se encontraba bajo investigación por presuntos nexos criminales previo al atentado donde fue asesinado.

“También es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas” Omar García Harfuch

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estas investigaciones forman parte de las líneas de investigación de la Fiscalía de Morelos en conjunto con autoridades federales, para esclarecer asesinato y detener a los responsables del homicidio ocurrido el pasado 22 de julio en Temoac, Morelos.

Asimismo, expresó su solidaridad y la del gobierno federal con su familia, seres queridos y habitantes del municipio.

Harfuch revela posibles nexos de Valentín Lavín Romero con Los Aparicio y Los Huazulcos

Omar García Harfuch resaltó en conferencia de prensa que Valentín Lavín se encontraba bajo investigación por sus presuntos nexos con grupos criminales como:

Los Aparicio

Los Huazulco

Asimismo, resaltó que ambos grupos delictivos operan en el estado de Morenos en la comisión de delitos como:

secuestro

extorsión

narcomenudeo

homicidio

Información en desarrollo…