El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el inició de la temporada de ciclones 2026, con la posibilidad de la formación de 2 meteoros en el Pacífico: Amanda y Boris.

De acuerdo con lo informado por el organismo, ya se lleva a cabo un monitoreo puntual en torno a los 2 sistemas que tienen el potencial de evolucionar a ciclones.

Sobre los meteoros, la autoridad ha señalado que el primero podría ser bautizado como Amanda, mientras que el segundo —que tendría menor probabilidad de evolucionar— se llamaría Boris.

Posibles ciclones en el Pacífico (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

SMN vigila evolución de Amanda, primer posible ciclón en el Pacífico

El 1 de junio de 2026 inició de manera formal la temporada de ciclones 2026, pues el SMN informó la evolución de un par de sistemas en el Pacífico que podrían evolucionar a ciclones.

Al respecto, el organismo señaló que se tratan de un par de meteoros que de convertirse en ciclones, uno de estos sería bautizado como Amanda.

En torno a dicho sistema, el SMN informó que de momento se trata de una zona de baja presión que se localiza al suroeste de la península de Baja California.

SMN vigila a Amanda y Boris, posibles ciclones en el Pacífico (@conagua_clima/X)

Asimismo, detalló que en las próximas 48 horas podría elevar la probabilidad en un 50% de evolucionar, mientras que en los 7 días el riesgo se aumentará hasta en un 90%.

Aunado a ello, el organismo indicó en su reporte que de momento se desplaza hacia el oeste-noroeste con una velocidad estimada de 16 a 24 kilómetros por hora.

Boris, el posible segundo ciclón al que se le sigue la pista en el Pacífico

Al informar sobre el monitoreo puntual de un primer sistema en el Pacífico que podría evolucionar a ciclón, el SMN destacó que hay un segundo sistema al que ya se le sigue el paso.

Se trata de una zona de baja presión formada en la región sur de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que tiene un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico para los siguientes 7 días.

Sobre el nombre que podría usarse para identificarlo, el SMN resaltó que sería bautizado como Boris y por el cual pidió a la ciudadanía mantenerse informado sobre cualquier cambio en la trayectoria o intensidad.