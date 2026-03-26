El senador Gerardo Fernández Noroña salió en defensa de Morena lanzando una dura crítica a la oposición con Genaro García Luna.

Fue durante su participación en tribuna por la discusión del Plan B, en donde Gerardo Fernández Noroña rechazó los señalamientos del PRI y el PAN que dijo buscan desvirtuar a Morena.

Fernández Noroña defiende a Morena y se lanza contra oposición recordando a Genaro García Luna

El miércoles 25 de marzo de 2026 se llevó a cabo la discusión por el Plan B en el Senado de la República, lo que provocó que Fernández Noroña saliera en defensa de Morena.

El senador criticó que el PRI y el PAN hayan lanzado señalamientos augurando una división entre Morena, PT y Verde, luego de que estos tuvieran desacuerdos por el primer proyecto de la reforma electoral.

Fernández Noroña defiende a Morena con crítica a Genaro García Luna (Andrea Murcia Monsivais)

Por el contrario y pese a los “malos deseos”, Fernández Noroña destacó que su alianza está más fuerte que nunca con el Plan B, ironizando esto con la frase “tengan para que aprendan”.

En este sentido y sin perder la costumbre, defendió a Morena de cualquier ataque del PRIAN, recordando que son estos partidos de oposición quienes están vinculados a Genaro García Luna, recluido en una cárcel de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

“El único narco confeso y preso es Genaro García Luna que trabajaba para el grupo del Chapo Guzmán durante el sexenio de Felipe Calderón”. Gerardo Fernández Noroña

Fernández Noroña continuó con la defensa de Morena y el Plan B, aseverando que estos son resultado de los compromisos de campaña que lanzó la presidenta Sheinbaum.

Con ello, aseveró que la llamada 4T cumple con lo encomendado por el pueblo de México, afirmando que continuarán realizando este tipo de propuestas pese a las criticas que provengan de la oposición.