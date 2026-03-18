Al acusar que no recibe ningún tipo de remuneración económica, Gerardo Fernández Noroña presentó de manera formal su renuncia al cargo de presidente del Consejo Editorial del Senado.

“A la fecha sigo sin recibir un solo centavo para poder hacer las labor editorial de la Cámara de Senadores” Gerardo Fernández Noroña, Senador por Morena

Así lo dio a conocer el senador de la bancada de Morena, al señalar que el organismo tampoco ha recibido presupuesto, por lo que sentenció, su presencia en él no tiene ningún sentido.

Cabe destacar que la renuncia de Fernández Noroña no fue reciente, pues se separó del cargo desde el mes de noviembre del 2025, pero hizo pública su decisión el 18 de marzo de 2026.

Fernández Noroña renuncia al Consejo Editorial del Senado por falta de presupuesto

El 12 de noviembre de 2025, Gerardo Fernández Noroña turnó un oficio al entonces presidente de la Jucopo del Senado, Adán Augusto López, para informarle sobre su renuncia al Consejo Editorial.

Sin embargo, la renuncia del senador de Morena al organismo editorial del Senado de la República, había permanecido oculto hasta el 18 de marzo de 2026, cuando el legislador reveló lo ocurrido.

“Decidí hacerla pública (la decisión) Yo creo que no tiene sentido mantenerme al frente de esa responsabilidad que no es ni siquiera honorífica, no tiene ninguna función" Gerardo Fernández Noroña, Senador por Morena

Entrevistado en la misma sede legislativa, Fernández Noroña explicó que ya no es presidente del Consejo Editorial del Senado porque el organismo no cuenta con presupuesto ni para “imprimir un volante”.

Ante la falta de una partida presupuestal por la que dijo que ni siquiera ha recibido “un centavo”, advirtió que todo indica que el consejo no van a producir libros durante la actual legislatura.

Gerardo Fernández Noroña (Andrea Murcia Monsivais)

Fernández Noroña renunció al Consejo Editorial del Senado desde 2025

Al dar a conocer que ya no es presidente del Consejo Editorial del Senado desde noviembre de 2025, Gerardo Fernández Noroña compartió el oficio con el que oficializó su renuncia al cargo.

En él, se puede corroborar que fue desde esa fecha que comunicó su decisión de separase del puesto, además de que también se confirman los argumentos que presentó para renunciar.

“el Consejo Editorial de esta Cámara, instalado desde el 19 de febrero de 2025, no ha recibido un centavo partido por la mitad de presupuesto, a punto de culminar este 2025, lo cual es injustificable. Por consiguiente, después de un inicio con muchas expectativas, el Consejo Editorial no ha tenido recursos para imprimir ni un volante u octavilla” Gerardo Fernández Noroña, Senador por Morena

En el mismo oficio solicitó a la Jucopo entonces encabezada por Adán Augusto López, que se leyera su renuncia como parte de los comunicados del Senado, pero la solicitud no se habría cumplido.

Cabe destacar que el Consejo Editorial del Senado se instaló desde el 19 de febrero de 2025 y desde ese día se nombró a Fernández Noroña como presidente del mismo.