Durante 2025, el gobernador Esteban Villegas Villarreal mantuvo un impulso sostenido en materia de seguridad con una inversión de 320 millones de pesos. Estos recursos se destinaron a la entrega de patrullas, cuatrimotos, vehículos especializados, arcos carreteros, tecnología del C5 y equipamiento para corporaciones estatales, municipales y de justicia.

A estas acciones se sumó el acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum para que el delito de extorsión se persiga de oficio, fortaleciendo la protección a familias, comerciantes y empresarios, así como la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad pública.

Esteban Villegas refuerza la seguridad y la protección al sector comercial en Durango

La estrategia de seguridad implementada durante el año permitió mejorar la capacidad operativa de las corporaciones y reforzar la vigilancia en carreteras, zonas urbanas y regiones prioritarias, con el objetivo de prevenir delitos de alto impacto y garantizar la tranquilidad de las familias duranguenses.

A su vez, el respaldo al campo fue uno de los ejes prioritarios del gobierno estatal. En coordinación con el Gobierno Federal, Durango aseguró la compra y comercialización de hasta 115 mil toneladas de frijol, con la adquisición directa de 40 mil toneladas a un precio histórico de 27 mil pesos por tonelada, además de esquemas para colocar entre 50 y 75 mil toneladas adicionales.

Esta estrategia garantizó mercado para los productores, evitó intermediarios y generó una derrama económica superior a mil 80 millones de pesos, fortaleciendo la economía rural y la estabilidad del sector agrícola en la entidad.

Durango registra crecimiento económico y generación de empleo

Durante 2025, Durango se consolidó entre las tres entidades con mayor crecimiento económico del país, al registrar un incremento de 4.7% en su Producto Interno Bruto, impulsado por la industria, la construcción, el comercio, el turismo y los servicios de salud.

Además, se inauguró la nueva planta Coficab II en el Centro Logístico Industrial, con una proyección de crecimiento de hasta 2 mil empleos, fortaleciendo el desarrollo industrial y la atracción de inversiones en el estado.

Durango cierra 2025 con avances en seguridad, campo y bienestar (Cortesía )

Bienestar social, turismo y presencia en los municipios marcan el cierre de 2025

En el ámbito social, el DIF Estatal, encabezado por Marisol Rosso, implementó la Ruta de las Sonrisas, con la entrega de 300 mil juguetes y aguinaldos en más de 4,200 escuelas de todas las regiones del estado, incluidas comunidades indígenas, además de paquetes alimentarios para apoyar a las familias durante la temporada decembrina.

En salud, se reforzaron las acciones preventivas de invierno mediante el Macrocentro de Vacunación y módulos en distintos puntos del estado, además de reconocer la trayectoria de más de 500 trabajadores del sector salud. A nivel municipal, se entregaron títulos de propiedad y se realizaron obras de infraestructura en Santiago Papasquiaro, Gómez Palacio, Pueblo Nuevo y Lerdo.

El cierre de año también estuvo marcado por la Feria Navideña 2025, con acceso gratuito, pista de hielo, espectáculos y conciertos, así como eventos culturales y deportivos como el festival Como la Laguna Ninguna y la apertura de inscripciones para la Titan Desert México 2026, consolidando a Durango como un referente turístico y deportivo.