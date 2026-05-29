El diputado Carlos Bautista Tafolla criticó la reforma electoral de Michoacán, ya que afirma, es una iniciativa en contra del Movimiento del Sombrero y de la democracia.

“Es un atropello definitivo a la democracia, completamente, viene dirigido a nosotros (Movimiento del Sombrero)”. Carlos Tafolla, diputado local de Michoacán

Señaló que si bien hay puntos de la reforma en la que el Movimiento del Sombrero está de acuerdo, también habría otros que atentarían en contra de candidatos independientes.

Aunque Carlos Bautista Tafolla también advirtió que agotarán todas las vías jurídicas para evitar la reforma electoral en Michoacán, ya que también tienen todo el apoyo de la ciudadanía.

Carlos Bautista Tafolla critica reforma electoral en Michoacán; asegura es contra su movimiento

En entrevista con Sheila Amador, Carlos Bautista Tafolla criticó la reforma electoral aprobada en Michoacán, la cual sería un atropello dirigido al Movimiento del Sombrero.

Carlos Bautista Tafolla afirma que Movimiento del Sombrero no será partido político (Tomada de video)

Carlos Tafolla argumentó que la reforma está presentada para limitar a los candidatos independientes y que la única opción sea contender con un grupo parlamentario.

Sin embargo, Carlos Bautista Tafolla adelantó que agotarán todas las vías jurídicas para evitar la aplicación de la reforma electoral, como también mencionó Grecia Quiroz.

El diputado de Michoacán también afirmó que si bien el Movimiento del Sombrero no es partido, tiene presencia y representación en 20 estados, sin embargo, no reciben presupuesto.

Esto fue señalado junto a una crítica a partidos pequeños de Michoacán, como ejemplo mencionó al PRD que recibe 40 millones de pesos, pese a que no tiene representación.

Pese a esto, Carlos Bautista Tafolla afirma que el Movimiento del Sombrero no tiene miedo de contender contra los partidos, ya que cuentan con el apoyo de los ciudadanos de Michoacán.

Carlos Bautista Tafolla aclara encontronazo en el Congreso de Michoacán

El diputado Carlos Bautista Tafolla también habló sobre la protesta del Movimiento del Sombrero en el Congreso de Michoacán para evitar la reforma electoral aprobada.

Afirmó que el Congreso de Michoacán realizó una maniobra para evitar el paso del Movimiento del Sombrero y agotaron los lugares de participación, lo que derivó en que abriera las puertas.

Carlos Bautista Tafolla afirmó que estaba en su derecho de hacerlo y tras ello, se estableció el diálogo con el Movimiento del Sombrero, que espera, sea reconocido.