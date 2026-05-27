La alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, anunció que van a impugnar la reforma electoral recién aprobada por el congreso de Michoacán que, acusó, busca afectar al Movimiento del Sombrero.

“Vamos a ver primero legalmente hasta dónde podemos aguantar todo esto” Grecia Quiroz

Así lo advirtió la presidenta municipal luego de que diputados de Morena y bancadas aliadas aprobaran la reforma que restringe la participación de candidatos independientes en las elecciones 2027.

Ante los efectos de la reforma, la líder del llamado Movimiento del Sombrero resaltó que analizarán las acciones legales a las que podrían recurrir e incluso amenazó con actos de protesta en las calles.

Grecia Quiroz (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Grecia Quiroz anuncia impugnación de la reforma electoral de Michoacán por afectaciones al Movimiento del Sombrero

Durante la sesión del miércoles 27 de mayo, el congreso del estado de Michoacán aprobó con 34 votos a favor una serie de reformas al Código Electoral de la entidad.

En el paquete de modificaciones se establece, entre otros puntos, la restricción de candidaturas independientes de cara a las elecciones 2027, por lo que Grecia Quiroz expresó su molestia.

Lo anterior debido a que la alcaldesa de Uruapan y líder del Movimiento del Sombrero, advirtió que se van a preparar las acciones y medidas necesarias para bloquear la reforma electoral.

“Quieren seguir gobernando para tener a Michoacán bajo sus propios intereses. Entonces, no lo vamos a permitir” Grecia Quiroz

Tras sentenciar que “la historia” les cobrará la factura a los diputados que aprobaron la reforma electoral, Grecia Quiroz señaló que se van a analizar las acciones legales que correspondan.

Cuestionada sobre la posibilidad de promover una acción de inconstitucionalidad, la líder del Movimiento del Sombrero se limitó a señalar que van a revisar la estrategia a seguir.

Grecia Quiroz amaga con movilizaciones sociales contra reforma electoral

Al expresar su rechazo contra la reforma electoral en Michoacán y anunciar impugnaciones, la líder del Movimiento del Sombrero, Grecia Quiroz, amagó con movilizaciones sociales y protestas.

Sobre ello, indicó que por las implicaciones de la reforma electoral, la ciudadanía va a expresar su inconformidad y aseguró que van a castigar a quienes la aprobaron durante las elecciones 2027.

“Vamos a hacer lo correspondiente, vamos a hacer a la par lo legal, pero también con la gente” Grecia Quiroz

En ese sentido, Grecia Quiroz indicó que si bien se enfocarán en la estrategia legal para impugnar las modificaciones, también se tiene contemplado llamar a la población a sumarse a acciones de protesta.