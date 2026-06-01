El diputado local michoacano Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero, denunció que las recientes reformas al Código Electoral del estado les impiden realizar actividades que sí están permitidas a los partidos políticos formales, en lo que califica como un intento de “pulverizar” su organización ciudadana.

“Que si algún pueblito alguien registra el sombrero para participar, ni si quiera nosotros podemos utilizar el sombrero. Nos están prohibiendo absolutamente todo lo que pueden hacer los partidos políticos.” Carlos Bautista Tafolla

Según Bautista Tafolla, las modificaciones aprobadas en el Congreso de Michoacán restringen la posibilidad de que candidatos independientes compartan símbolos, estrategias, propaganda o actos proselitistas coordinados, lo que afecta directamente la visibilidad del Movimiento del Sombrero.

Diputado del Movimiento del Sombrero denuncia “persecución” tras reforma electoral en Michoacán

Durante una entrevista con Grupo Formula, el diputado Carlos Bautista Tafolla del Movimiento del Sombrero dio declaraciones denunciando restricciones que les impiden realizar actividades permitidas a los partidos políticos formales.

Tafolla aseguró que esta reforma tiene un “nombre y apellido” y está dirigida específicamente contra el Movimiento del Sombrero, fundado por el fallecido Carlos Manzo.

"Nos están prohibiendo todo lo que pueden hacer los partidos políticos"🗣️: Carlos Bautista, diputado del Movimiento del Sombrero, señaló que no cuentan con las mismas facilidades para impulsar el movimiento.#FórmulaNoticias con Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx). pic.twitter.com/ejEm0VBymN — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 1, 2026

Mientras los partidos pueden formar coaliciones y operar con libertad, los independientes enfrentan barreras que, en su opinión, atentan contra la participación ciudadana y el pluralismo político.

Bautista Tafolla advirtió que agotarán todas las vías legales para combatir estas restricciones, incluyendo posibles impugnaciones ante autoridades electorales.

“De por sí nosotros no tenemos el piso parejo porque está la chiquitera de los partidos políticos, como los amarillos por ejemplo que ni vale mencionar su nombre porque luego uno les hace publicidad, pero reciben más de 40 millones de pesos en el PRD que no quería decir su nombre.” Carlos Bautista Tafolla

El movimiento, que ha ganado relevancia nacional tras el asesinato de su fundador en 2025, mantiene protestas y movilizaciones en el Congreso local para exigir que se respete su derecho a organizarse.