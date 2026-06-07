Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, respondió al presunto veto anunciado por Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, y aseguró que el recinto legislativo no pertenece a ninguna persona en particular.

“La verdad es que yo me he enfocado más en trabajar aquí en Uruapan. La gente es quien juzga. Ustedes han podido ver la reacción de la ciudadanía y de los michoacanos ante esto que él hace. Yo lo único que puedo decir es que el Congreso del Estado no tiene dueño; el Congreso del Estado es para los michoacanos y ahí puede ir quien quiera. En el momento que yo tome la decisión de ir, ni él ni nadie me lo puede negar” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Opinión respecto a la supuesta limitante de acceso al Congreso de Michoacán: pic.twitter.com/aCL5u2wZjv — Grecia Quiroz Michoacán 2027 (@GreciaMich2027) June 6, 2026

Las declaraciones de la alcaldesa se producen después de que Baltazar Gaona García la señalara como “persona non grata” y anunciara que varios funcionarios de la administración municipal de Uruapan tendrían restringido el acceso al Palacio Legislativo.

Grecia Quiroz prevé defensa contra veto del Congreso de Michoacán

Ante medios locales, Grecia Quiroz ofreció sus primeras declaraciones sobre el presunto veto impuesto por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán y adelantó que analizará una estrategia jurídica para responder a estas acciones.

“Habrá que ver primero lo que tanto dice y, en su momento, nosotros también tendremos que hacer una defensa en contra de lo que él dice o de la manera en la que está actuando” Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan

Cabe recordar que la alcaldesa de Uruapan fue señalada por presuntamente participar en las protestas contra la reforma electoral, durante las cuales se registraron daños en las instalaciones del Palacio Legislativo de Michoacán.

Sin embargo, Grecia Quiroz ha rechazado dichas acusaciones y mantiene su postura de continuar trabajando para la ciudadanía, además de buscar vías legales para impugnar la reforma electoral aprobada recientemente por el Congreso estatal.

Grecia Quiroz es declarada persona no grata por el Congreso de Michoacán (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

Grecia Quiroz podría ser atendida fuera del Congreso de Michoacán

Pese al presunto veto, Baltazar Gaona García afirmó ante medios locales que Grecia Quiroz y funcionarios de su administración podrían ser atendidos por personal del Congreso de Michoacán sin necesidad de ingresar al recinto legislativo.

Sin embargo, el legislador no explicó cómo funcionaría este mecanismo ni bajo qué condiciones serían recibidos los representantes del gobierno municipal de Uruapan.

Grecia Quiroz asumió el cargo como alcaldesa suplente tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

Hasta el momento, tampoco existen detalles sobre cuánto tiempo podría mantenerse este presunto veto contra la alcaldesa de Uruapan y actual líder del denominado Movimiento del Sombrero.