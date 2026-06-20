Tribunal ordena al Congreso de Michoacán permitir acceso a Grecia Quiroz

Grecia Quiroz reveló este viernes 19 de junio que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ordenó al Congreso de Michoacán permitirle acceso.

Mediante una publicación en redes, la presidenta municipal de Uruapan confirmó se emitió una resolución a su favor, luego de que fuera declarada persona no grata.

Grecia Quiroz celebra que Tribunal ordene al Congreso de Michoacán permitirle acceso

Vía X (antes Twitter), Grecia Quiroz anunció que el TEEM emitió medidas cautelares para permitirle el acceso y tránsito en el Congreso de Michoacán.

Hoy quiero compartirles una victoria que no es solo mía, sino de todas las mujeres y de toda la gente de Uruapan. El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) ha emitido medidas cautelares a nuestro favor, obligando al Congreso del Estado a garantizar mi libre acceso, tránsito y permanencia en sus instalaciones. Grecia Quiroz

En su mensaje Grecia Quiroz aseguró que el congreso local “es la casa del pueblo, no el feudo de nadie.”

Grecia Quiroz (Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín)

Además, Grecia Quiroz resaltó que las puertas "no se le cierran a Uruapan ni a las mujeres que estamos transformando la política".

Igualmente, la presidenta municipal enfatizó que continuará trabajando y defendiendo sus derechos “con la frente en alto”, ya que tanto la fortaleza como el respaldo de la ciudadanía es más grande que los intentos por silenciarla.

El pasado 4 de junio, Baltazar Gaona, diputado del Partido del Trabajo (PT) y presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán promovió el veto de entrada a Grecia Quiroz y funcionarios del Movimiento del Sombrero.

La medida se tomó tras las protestas del 27 de mayo afuera del recinto legislativo contra la reforma electoral donde se presentaron algunos disturbios.

Ante tal situación, Grecia Quiroz realizó su denuncia en el TEEM denunciando violencia política en razón de género, logrando medias cautelares a su favor.