La alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce compartió en redes sociales la foto de su encuentro con el empresario Carlos Slim, en un evento de Nayarit.

El evento tuvo lugar en días anteriores, ya que como dio a conocer el gobierno de Nayarit, Carlos Slim visitó el estado y fue visto en los partidos de béisbol del equipo local, los Jaguares.

Geraldine Ponce presumió foto con Carlos Slim en partido de los Jaguares de Nayarit

Otra de las presentes en los juegos de los Jaguares de Nayarit fue la alcaldesa Geraldine Ponce y su hija, quienes se encontraron con el empresario Carlos Slim.

Tal como compartió en sus redes sociales, Geraldine Ponce y Carlos Slim compartieron sonrisas, una gran conversación y muchas coincidencias, sin ahondar en detalles.

El evento en el que coincidieron fue uno de los tres partidos (presumiblemente el último del jueves 23 de octubre) entre los Jaguares de Nayarit y los Tomateros de Sinaloa.

Geraldine Ponce presume foto con Carlos Slim en evento de Nayarit (Geraldine Ponce vía Instagram)

Dicho evento terminó con el triunfo de los Jaguares de Nayarit con una pizarra de 9 a 3 en su favor, como parte de la Liga Mexicana del Pacífico, la cual continúa este viernes 24 de octubre.