El martes 2 de septiembre, se difundió la foto de Claudia Sheinbaum y los gobernadores que participaron en la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional.

Además de los 28 mandatarios estatales, en el encuentro estuvieron presentes otros funcionarios del gabinete federal, sin embargo, Geraldine Ponce destacó como una de las participantes de la reunión.

Lo anterior debido a que como se muestra en la foto de Sheinbaum y los gobernadores, Geraldine Ponce fue la única alcaldesa que estuvo presente durante los trabajos en materia de seguridad.

Geraldine Ponce (Geraldine Ponce | FB )

Geraldine Ponce, la única alcaldesa presente en la reunión de Sheinbaum y gobernadores

En la foto que la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer sobre el encuentro con gobernadores que sostuvo el martes 2 de septiembre, destacó Geraldine Ponce como la única alcaldesa que participó en la reunión.

Sin embargo, la presencia de Geraldine Ponce en el encuentro celebrado en Palacio Nacional, está bien justificado, debido a que la alcaldesa es presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

Sobre el acto, la propia alcaldesa compartió un mensaje en Facebook, en el que se dijo honrada de participar en el encuentro y afirmó que trabajan para “mantener la disminución de delitos y garantizar la seguridad”.

Cabe destacar que en su posición como presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, Geraldine Pone es la responsable de varias acciones como el caso de las siguientes:

Coordinar a los municipios en temas de seguridad pública y representar los intereses de las demarcaciones ante instancias federales

Proponer políticas y programas de cooperación municipal con enfoque en la prevención del delito y el fortalecimiento de las autoridades locales

Promover el desarrollo institucional de las policías municipales, incluyendo profesionalización y homologación de estándares

Geraldine Ponce sobre reunión con Claudia Sheinbaum y gobernadores (Geraldine Ponce / Facebook)

Geraldine Ponce revela detalles de encuentro con con Sheinbaum y gobernadores

A su salida de la reunión de Sheinbaum y gobernadores en la que destacó como la única alcaldesa que participó, Geraldine Ponce reveló algunos detalles del encuentro celebrado en Palacio Nacional.

Abordada por representantes de medios de comunicación, la presidenta municipal de Tepic, Nayarit, resaltó que los acuerdos que se tomaron en la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, fueron en torno a estos temas:

Fiscalías

Instituciones de seguridad estatales

Operación de autoridades municipales en materia de seguridad con enfoque en:

Prevención



Atención a las causas



Mejoramiento de servicios e infraestructura pública

Además, resaltó que al ser la única alcaldesa presente en la reunión de Sheinbaum y gobernadores, ofreció su experiencia sobre las jornadas de paz que se despliegan a favor de niñas, niños y madres solteras.