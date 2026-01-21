Geraldine Ponce es la actual presidenta municipal de Tepic, en el estado Nayarit, cargo en el que se desempeña por el partido Morena de 2024 al 2027; te decimos quién es ella.

De acuerdo con la información, Geraldine Ponce fue reelecta para un segundo periodo en Tepic, convirtiéndose en una de las figuras jóvenes más destacadas del estado.

Pero ¿quién es Geraldine Ponce? Te decimos todo lo que se sabe de la alcaldesa de Tepic para el periodo 2024-2027.

¿Quién es Geraldine Ponce? (Redes sociales)

¿Quién es Geraldine Ponce?

Geraldine Ponce nació en Xalisco, Nayarit, en una comunidad llamada Pantanal, donde vivió gran parte de su infancia y adolescencia. Creció en un entorno cercano a su familia y fue allí donde hizo gran parte de su educación.

¿Qué edad tiene Geraldine Ponce?

Geraldine Ponce tiene 30 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Geraldine Ponce?

Dado que Geraldine Ponce nació el 4 de abril de 1994, su signo es Aries.

¿Geraldine Ponce está casada?

No hay información pública verificada sobre un esposo o pareja estable de Geraldine Ponce.

¿Geraldine Ponce tiene hijos?

Geraldine Ponce es madre de una niña llamada María Alejandra.

¿Qué estudió Geraldine Ponce?

Los reportes indican que Geraldine Ponce obtuvo el título de Ingeniera en Gestión Empresarial por el Instituto Tecnológico de Tepic, además de haber cursado el bachillerato técnico en informática.

¿Cuál es la trayectoria de Geraldine Ponce?

Antes de dedicarse a la política, Geraldine Ponce participó en concursos de belleza, resultando reina de la Feria del Elote en Xalisco 2012 y ganadora de Nuestra Belleza Nayarit 2025.

Geraldine Ponce también representó a México en Miss Internacional 2016 en Tokio, logrando colocarse entre las finalistas. A partir de estas experiencias, obtuvo visibilidad y presencia en los medios.

En 2018 fue postulada por el partido Morena como candidata a diputada federal por el Distrito 2 de Nayarit, con sede en Tepic, ganando la elección en la LXIV Legislatura de 2018 a 2021.

Durante su tiempo como diputada, participó en comisiones como la de Presupuesto y Cuenta Pública, entre otras, y fue una de las legisladoras más jóvenes de esa legislatura.

En 2021, Geraldine Ponce compitió como candidata de Morena para ser alcaldesa de Tepic, cargo que ganó en las elecciones municipales de ese año y que volvió a ganar en 2024.