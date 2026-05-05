Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía de Sinaloa, informó a los medios que se está analizando la salida de Dámaso Castro luego de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos.
La Fiscalía de Nueva York señaló a Dámaso Castro de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos a cambio de recibir 11 mil dólares mensuales.
Ante estas acusaciones y pese a que otros funcionarios también acusados ya se separaron de sus cargos, Dámaso Castro continúa como vicefiscal de Sinaloa; se analiza la posibilidad de su salida.
Fiscalía de Sinaloa analiza salida de Dámaso Castro por señalamientos de Estados Unidos
La fiscal de Sinaloa habló sobre Dámaso Castro y dijo que el funcionario aún se mantiene activo tras los señalamientos de Estados Unidos, sin embargo, se analiza su salida de la Fiscalía.
“Se analiza la posibilidad de una separación en lo que la investigación continúa”.Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía de Sinaloa
De acuerdo con la fiscal, la separación de Dámaso Castro se haría para “no entorpecer el debido proceso” y agilizar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Claudia Zulema Sánchez dijo a los medios que, de forma institucional, Dámaso Castro no ha sido citado por los señalamientos de Estados Unidos, pero desconoce si lo ha hecho de manera personal.
Cabe mencionar que, además de Dámaso Castrol, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázares, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023
- Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Nunez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
- Jose Antonio Dionisio Hipolito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa