Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía de Sinaloa, informó a los medios que se está analizando la salida de Dámaso Castro luego de las acusaciones del gobierno de Estados Unidos.

La Fiscalía de Nueva York señaló a Dámaso Castro de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos a cambio de recibir 11 mil dólares mensuales.

Ante estas acusaciones y pese a que otros funcionarios también acusados ya se separaron de sus cargos, Dámaso Castro continúa como vicefiscal de Sinaloa; se analiza la posibilidad de su salida.

Dámaso Castro Saavedra (Especial)

Fiscalía de Sinaloa analiza salida de Dámaso Castro por señalamientos de Estados Unidos

La fiscal de Sinaloa habló sobre Dámaso Castro y dijo que el funcionario aún se mantiene activo tras los señalamientos de Estados Unidos, sin embargo, se analiza su salida de la Fiscalía.

“Se analiza la posibilidad de una separación en lo que la investigación continúa”. Claudia Zulema Sánchez, titular de la Fiscalía de Sinaloa

De acuerdo con la fiscal, la separación de Dámaso Castro se haría para “no entorpecer el debido proceso” y agilizar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Claudia Zulema Sánchez dijo a los medios que, de forma institucional, Dámaso Castro no ha sido citado por los señalamientos de Estados Unidos, pero desconoce si lo ha hecho de manera personal.

Cabe mencionar que, además de Dámaso Castrol, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como: