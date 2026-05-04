Dámaso Castro sigue en su cargo, con pleno ejercicio de sus atribuciones como vicefiscal, apunta la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pese acusaciones de Estados Unidos.

“La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informa que el Vicefiscal General, Dámaso Castro Zaavedra, se encuentra desempeñando sus funciones y en pleno ejercicio de sus atribuciones legales”. Fiscalía de Sinaloa

Pese a esto, Dámaso Castro está en disposición de acudir a cualquier citación que se dé referente a las acusaciones de narcotráfico y crimen organizado como acusa la Fiscalía de Nueva York.

La aclaración de la Fiscalía de Sinaloa sobre situación de Dámaso Castro se da tras respaldarlo en comunicado y ante la licencia de funcionarios de Sinaloa también señalados.

Dámaso Castro sigue en la Vicefiscalía de Sinaloa pese acusaciones de Estados Unidos

Mediante un breve comunicado, la Fiscalía de Sinaloa confirma que Dámaso Castro se mantendrá como titular de la Vicefiscalía General, sin embargo, atenderá cualquier requerimiento.

Fiscalía de Sinaloa confirma que Dámaso Castro sigue en funciones (Captura de pantalla)

Esto será en estricto apego al marco legal y ante la autoridad correspondiente, que correspondería a la Fiscalía General de la República.

Ya que como destacan y acorde con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, las vicefiscalías no tienen un régimen especial de inmunidad procesal (fuero).

Así como el artículo 135 de la Constitución de Sinaloa, que apunta los casos específicos que requieren una declaratoria de procedencia del Congreso.

De momento, Dámaso Castro sigue sin pronunciarse ante medios de comunicación, referente a las acusaciones de Estados Unidos.

Fiscalía de Sinaloa apunta que Dámaso Castro puede ser detenido

La Fiscalía de Sinaloa menciona a su vez el artículo 135 de la Constitución estatal, que se refiere al fuero y procedencia de delitos, lo que confirmaría, Dámaso Castro puede ser detenido.

Sobre la procedencia de la comisión de delitos de los funcionarios, como Dámaso Castro, el artículo resalta que todo servidor público “es penalmente responsable por los delitos que cometa”.

Por lo que de comprobarse cualquier conducta delictuosa, será perseguido y sancionado acorde a delito tipificado en el Código Penal.

Asimismo, a diferencia de los diputados, magistrados, el fiscal general o alcaldes, no se requiere aprobación del Congreso para desaforar a un vicefiscal.

También apunta en el artículo que el gobernador del estado puede ser enjuiciado por delitos graves del fuero común y todos estarán separados del cargo.