La Fiscalía General del Estado de Morelos no descarta la investigación de alguna posible omisión en el caso de Claudia Tacoronte, por parte del ayuntamiento de Cuautla, municipio en el que fue asesinada.

La investigación se daría por las acusaciones contra la regidora de Cuautla, Sandra Balón, debido a que en la organización desatendió las medidas de seguridad que habrían derivado en el feminicidio de la estudiante.

El fiscal Fernando Blumenkron dio a conocer la investigación durante la conferencia de prensa del Informe de Resultados de la estrategia “Morelos por la Seguridad”, en donde se abordaron los casos de feminicidio recientes.

Fiscalía de Morelos investiga posibles omisiones en caso de feminicidio de Claudia Tacoronte

Durante la conferencia, Fernando Blumenkron señaló que la Fiscalía de Morelos no descarta mantener la investigación por posibles omisiones en las medidas del ayuntamiento de Cuautla, por caso de Claudia Tacoronte.

El fiscal general, Fernando Blumenkron, señaló que no se descarta investigar posibles omisiones de autoridades en el feminicidio de la estudiante de origen español #ClaudiaTacoronte, ocurrido en #Cuautla.



Reiteró que sí había seguridad perimetral en la Casa de Cultura del… pic.twitter.com/nlwZ1rBNca — Desde la Redacción Multimedios (@LaMultimedios) September 24, 2026

Esto ya sea por el actuar del ayuntamiento de Cuautla durante las investigaciones así como la contratación de seguridad privada y envío de oficios de las autoridades para realizar el evento al que asistió la estudiante.

Sin embargo, también destacó que lo primordial eran las investigaciones de los hechos, tanto la identificación del feminicida, Francisco Javier Meléndez, encontrarlo y aprehenderlo.

Lo cual se logró gracias a la ciudadanía de Cuautla, quienes derivado del boletín de búsqueda que compartió la Fiscalía de Morelos, denunciaron la localización de Francisco Javier Meléndez.

Asimismo, la Fiscalía de Morelos mantendría coordinación con las autoridades de Cuautla, además de la Fiscalía General de la República para mantener las investigaciones por el feminicidio de la joven.

Feminicidio de Claudia Tacoronte: se señala a regidor de desatender medidas de seguridad en Cuautla

La Fiscalía de Morelos tiene conocimiento de que el ayuntamiento de Cuautla mantuvo un perímetro de seguridad en la Casa de Cultura en donde fue asesinada Claudia Tacoronte, llevado a cabo en tiempo y forma.

Sin embargo, en redes sociales se acusa a Sandra Balón, regidora de Cuautla y encargada de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal a la cual asistió Claudia Tacoronte en la Casa de Cultura.

Esto debido a que los documentos compartidos por la propia regidora presentarían inconsistencias, como la falta de la fecha del evento, más la ausencia de un folio oficial.