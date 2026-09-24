Se acerca una nueva Venta Nocturna Liverpool 2026, la dedicada al mes de octubre, para que todos los compradores aprovechen las ofertas de estos días.
Si te interesa esta temporada de ofertas, a continuación te daremos las fechas para que estés al pendiente de tu tienda más cercana.
Fechas de la Venta Nocturna Liverpool 2026 de octubre
La tercera Venta Nocturna Liverpool 2026 se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre, en un horario de las 11:00 a.m. a las 9:00 p.m., esto si te diriges a las tiendas físicas.
Si quieres aprovechar las ofertas en línea o en la aplicación de la tienda, estas estarán activas desde el primer segundo del día 2 y hasta el último minuto del 4 de octubre.
Los horarios quedan de esta manera:
- Tiendas: de 11:00 a.m. a las 9:00 p.m. los tres días
- Página liverpool.com.mx: de las 00:00 a.m. del viernes 2, a las 11:59 p.m. del domingo 4 de octubre
- App Liverpool Pocket: de las 00:00 a.m. del viernes 2, a las 11:59 p.m. del domingo 4 de octubre
Con esto ya puedes ir viendo qué día y formato te conviene más para aprovechar las ofertas.
¿Qué ofertas habrá en la Venta Nocturna Liverpool 2026?
Aunque no se han mencionado explícitamente las ofertas de la Venta Nocturna Liverpool 2026, se espera que tenga descuentos en los siguientes departamentos:
- Mujer
- Hombre
- Electrónica
- Línea Blanca
- Zapatos
- Deportes
- Niños y Niñas
- Muebles
Además de incluir en la Venta Nocturna Liverpool 2026 a las marcas más importantes en cada uno de los departamentos anteriormente señalados.
- GAP
- Nike
- Levis
- Adidas
- Tous
- Aeropostale
- Punto Roma
- American Eagle
Entre muchas otras, por lo que recomendamos revisar constantemente el catálogo en línea en los días de la venta especial para así no perderte ninguna de las ofertas que tendrán.