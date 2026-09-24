Peter Byrne fue con reconocido músico inglés y vocalista de Naked Eyes, quien murió a los 74 años el pasado 14 de septiembre después de padecer una breve enfermedad.

El representante de Naked Eyes fue quien confirmó la muerte de Peter Byrne, quien mencionó que el músico murió en paz y no revelaron la causa de su deceso.

¿Quién fue Peter Byrne? El vocalista de Naked Eyes

Peter Byrne fue un músico, compositor y cantante nacido en Londres, conocido por su trabajo en bandas como New Wave y Naked Eyes.

El músico fundó Naked Eyes en 1982 y su primer éxito fue Always something there to remind me.

Peter Byrne, vocalista de Naked Eyes (Especial )

¿Qué edad tenía Peter Byrne?

Peter Byrne nació el 9 de junio de 1952; tenía 74 años de edad cuando murió.

¿Quién era la esposa de Peter Byrne?

Peter Byrne estuvo casado con una mujer llamada Elena.

¿Qué signo zodiacal era Peter Byrne?

Peter Byrne era Géminis.

Peter Byrne (Especial )

¿Cuántos hijos tenía Peter Byrne?

Peter Byrne tenía tres hijos:

Merlin Byrne

Dylan Byrne

Chloe Byrne

¿Qué estudió Peter Byrne?

Peter Byrne se enfocó en la música desde muy joven y se desconoce su nivel académico.

¿En qué trabajó Peter Byrne?

Peter Byrne inició su carrera musical con el grupo New Wave y en 1982 fundó Naked Eyes, con quienes lanzó éxitos musicales como:

When the Lights Go Out

In the Name of Love

Promise, promise

Naked Eyes se separó en 1984 tras el lanzamiento de su álbum de estudio, Fuel for the fire.

En 2001, Peter Byrne se lanzó como solista con el álbum The real ilusion y en 2005 revivió a Naked Eyes donde lanzó nuevas versiones de sus canciones.

El último álbum de Naked Eyes se lanzó en 2021 llamado Disguise the limit.