Tras el concierto que Jesse & Joy ofreció en Canadá, Toronto, Jesse Huerta compartió una serie de fotografías de lo que pasará a ser su época en el dúo que cofundó junto a su hermana.

Vía Instagram, el guitarrista -de 43 años- agradeció a sus miles de seguidores que se reunieron en el Queen Elizabeth Theatre, concierto que forma parte de la despedida de Jesse & Joy como agrupación.

Los hermanos Huerta no solo compartieron escenario, también mostraron a su público que las diferencias entre ambos no superan el amor que sienten el uno por el otro. Hubo hasta abrazo.

Jesse Huerta atesora sus últimos conciertos en Jesse & Joy (@jesseboy / Instagram)

Sin embargo, algunos de sus seguidores no tardaron en reprocharle al músico que haya usado el tema de la salud mental para poner en pausa la relación laboral con su hermana y así concentrarse en su nuevo proyecto en solitario.

¿Cuándo será el último concierto de Jesse & Joy?

El último concierto de Jesse & Joy está programado para el 4 de diciembre de 2026, en el Gimnasio Universitario de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Oficialmente, Jesse Huerta pausará su participación de manera indefinida en el dúo el 5 de diciembre, por lo que no estará presente en el concierto “¿Con quién se queda el reno?”

Antes del adiós, Jesse cumplirá sus compromisos con la agrupación programados para 2026; posteriormente, Joy Huerta continuará presentándose bajo el nombre de Jesse & Joy, pero en solitario.

Fechas de los últimos conciertos de Jesse & Joy: