Claudia Sheinbaum anunció que el cierre de su gira nacional por el Segundo Informe de Gobierno se realizará en el Zócalo de la CDMX el próximo 27 de septiembre, en un acto donde presentará los resultados de su administración en la capital del país.

La presidenta de México aclaró que el encuentro será una asamblea ciudadana y no una movilización política, con el objetivo de compartir los avances alcanzados durante sus primeros dos años de gobierno.

El cierre de la gira por el Segundo Informe de Gobierno marcará el final del recorrido que ha llevado Claudia Sheinbaum por distintas entidades de México.

Claudia Sheinbaum cerrará su gira del Segundo Informe en la CDMX

La plancha del Zócalo de la CDMX recibirá a Claudia Sheinbaum el domingo 27 de septiembre a las 11:00 am para que la presidenta presente los resultados en la capital a dos años del inicio de su gobierno.

La mandataria compartió en la mañanera del pueblo del 24 de septiembre de 2026, que este es un informe de rendición de cuenta de la capital, más no una movilización nacional.

“No es una movilización nacional, es una asamblea para informar lo que hemos hecho en la CDMX (...) es el cierre de la gira que estoy haciendo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El Segundo Informe en el Zócalo marca el fin de la gira que tuvo por los 32 estados de la república mexicana para dar a conocer los resultados a dos años de su gobierno en cada entidad.

Aunque Claudia Sheinbaum dijo que la información es para la CDMX, es libre de asistir quien desee.

Los últimos estados en los que Claudia Sheinbaum dará su Segundo Informe

La presidenta Claudia Sheinbaum determinó que el Zócalo de la CDMX será el fin de su gira. Sin embargo, aún faltan cinco estados por tener el Segundo Informe.

Según el recorrido final de Sheinbaum, estos son los últimos estados por visitar: