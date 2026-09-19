Francisco Javier Meléndez fue vinculado a proceso por el feminicidio de Claudia Tacoronte, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos; se quedará en prisión preventiva.

Mediante un comunicado, la Fiscalía de Morelos señaló que la vinculación a proceso por el delito de feminicidio fue en la audiencia de este viernes 18 de septiembre iniciada a las 16:00 horas.

Añadieron que Francisco Javier Meléndez incurrió en causales como lesiones infamantes y exposición en lugar público contra Claudia Tacoronte, el pasado sábado 12 de septiembre.

Francisco Javier Meléndez es vinculado a proceso por feminicidio de Claudia Tacoronte

La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio de Morelos logró la vinculación a proceso de Francisco Javier Meléndez.

Vinculan a proceso a Francisco Javier Meléndez por feminicidio de Claudia Tacoronte (Fiscalía de Morelos)

La FGE de Morelos señaló que fue un juez quien determinó la vinculación a proceso con un plazo para la investigación complementaria de cuatro meses.

El juez de la Ciudad Judicial de Cuautla, Morelos, también ordenó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa.

De manera tentativa, la próxima presentación de Francisco Javier Meléndez frente al juez será el 17 de enero de 2027, fecha en la que se declararía culpable por el feminicidio de Claudia Tacoronte.

Hasta el momento, se desconocen los detalles de la audiencia de Francisco Javier Meléndez, quien ya habría sido retirado de la Ciudad Judicial de Cuautla.

Fiscalía de Morelos busca 70 años de cárcel para Francisco Javier Meléndez por feminicidio

Fue el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, quien adelantó que la audiencia de imputación de Francisco Javier Meléndez tendría lugar este viernes 18 de septiembre.

En conferencia de prensa, el fiscal también señaló que por la forma en que Claudia Tacoronte fue asesinada, se buscaría la pena máxima para Francisco Javier Meléndez.

Derivado de las causales lesiones infamantes y exposición en lugar público, la Fiscalía de Morelos pedirá 70 años de cárcel contra Francisco Javier Meléndez “El Trompas”.