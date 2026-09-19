Durante la audiencia de Francisco Javier Meléndez, presunto feminicida de Claudia Tacoronte, se dio a conocer la causa de muerte de la estudiante española, quien fue asesinada en Cuautla, Morelos.

La necropsia estableció que Claudia Tacoronte murió debido a hemorragia masiva provocada por lesiones que afectaron la arteria ilíaca izquierda. Francisco Javier la habría atacado con un cuchillo.

Audiencia de Francisco Javier Meléndez expone causa de muerte de Claudia Tacoronte

El pasado viernes 19 de septiembre se realizó la audiencia inicial de Francisco Javier Meléndez, en la que el presunto feminicida de Claudia Tacoronte fue vinculado a proceso y puesto en prisión preventiva.

Vinculan a proceso a Francisco Javier Meléndez por feminicidio de Claudia Tacoronte (Fiscalía de Morelos)

De acuerdo con la información, la audiencia duró aproximadamente dos horas y se expusó cuál fue la causa de muerte de Claudia Tacoronte: una hemorragia masiva producto de dos lesiones.

La Fiscalía de Morelos señaló que Claudia se encontraba en un evento en la Casa de la Cultura de Cuautla, se separó del grupo momentáneamente y fue ahí cuando fue presuntamente atacada por Francisco Javier.

En la audiencia, la Fiscalía de Morelos sostuvo que Francisco Javier se aproximó a Claudia con la intención de apoderarse de su teléfono celular y que, ante la resistencia de la joven, la habría lesionado con un arma blanca.

Al concluir la audiencia, la jueza vinculó a proceso a Francisco Javier por el feminicidio de Claudia Tacoronte y le impuso prisión preventiva oficiosa. Concedió cuatro meses para el cierre de la investigación.

Cabe mencionar que el padre de Claudia, Valentín Tacoronte, viajó desde España a Morelos y visitó la Casa de la Cultura de Cuautla, lugar donde rindieron un pequeño homenaje a su hija.