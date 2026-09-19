Francisco Javier, señalado como presunto feminicida de Claudia Tacoronte, ya contaba con antecedentes y carpetas de investigación por robo, amenazas, allanamiento de morada y violencia familiar.

En entrevista con López-Dóriga, el fiscal de Morelos explicó que el historial criminal de Francisco Javier se remonta a abril de 2010, cuando fue consignado por el delito de robo bajo el anterior sistema penal.

Francisco Javier acumulaba denuncias por robo y violencia familiar antes del feminicidio de Claudia Tacoronte

Fernando Blumenkron, fiscal de Morelos, reveló que, antes del feminicidio de Claudia Tacoronte, Francisco Javier ya tenía carpetas de investigación por distintos delitos, que remontan hasta 2010.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada en México

En ese año, Francisco Javier fue ingresado al sistema penal por el delito de robo, cumpliendo una sentencia de aproximadamente dos años. Posteriormente, se registraron más incidentes antes del asesinato de Claudia.

Asimismo, Fernando Blumenkron comentó que Francisco Javier fue detenido en junio de 2023 por delitos de amenazas y allanamiento de morada, pero fue puesto en libertad tras el juicio inicial.

Un juez había determinado que la detención de Francisco Javier de ese entonces había sido ilegal y ordenó su libertad. A inicios de 2026, su expareja lo habría denunciado por violencia familiar.

Los antecedentes de Francisco Javier salen a la luz luego de haber sido detenido por su presunta participación en el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años de edad asesinada en Morelos.

La investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte continúa y será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades correspondientes y la situación jurídica del acusado conforme avance el proceso.