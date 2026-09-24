El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, explicó la decisión de que Patricia Dávila, quien fungía como secretaria general, renunciara tras lo sucedido con los exámenes en línea de admisión para la generación 2026-2027.

Leonardo Lomelí argumentó que tenía “diferencia de criterio” conforme a la decisión tras la trampa en los exámenes en línea y por ello, Patricia Dávila dejó su puesto en la UNAM.

Leonardo Lomelí habla de la salida de Patricia Dávila de la UNAM tras los exámenes en línea

La aplicación de los exámenes en línea para los aspirantes a la generación 2026-2027 de la UNAM que terminó en la detección de anomalías y la detención de dos personas que ayudaron a los estudiantes a hacer trampa, también llevó a la renuncia de Patricia Dávila.

Sin embargo, el que la renuncia sucediera en medio de la crisis llevó a la especulación, misma que el rector de la UNAM ya aclaró admitiendo que fue una diferencia de criterio lo que hizo que Dávila dejara la universidad.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Leonardo Lomelí apuntó que la renuncia sucedió en plena crisis porque hubo diferencias en cómo iban a resolver el problema con los exámenes en línea.

“Consideré que era lo mejor dado que teníamos diferencia de criterio sobre cómo enfrentar la situación (...) consideré que era un momento oportuno para llevar a cabo ese cambio”. Leonardo Lomelí, rector de la UNAM.

A esto se le sumó que la Comisión Técnica de Expertos, ya le había dado la recomendación de hacer un examen de control.

Leonardo Lomelí reconoce el trabajo de Patricia Dávila en la secretaría general de la UNAM

El rector de la UNAM habló sobre la renuncia de Patricia Dávila como la consecuencia de la diferencia de opiniones tras el fallido examen en línea. Sin embargo, reconoció su labor por el tiempo que estuvo en la universidad.

Aunque Patricia Dávila estuvo por 38 años trabajando en la UNAM, dos de ellos se dedicó a la secretaría general, en donde Lomelí dijo “tuvo grandes aciertos”.

Incluso, el recto recordó que Patricia Dávila fue quien implementó el examen en línea para la admisión a la preparatoria. Sin embargo, este no tuvo el mismo éxito en la universidad.