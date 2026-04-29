La senadora con licencia de Morena, Andrea Chávez, puso en duda la versión del Gobierno de Chihuahua que niega la veracidad de la foto de los supuestos agentes de la CIA.

“La Fiscalía de Chihuahua lo niega (la foto), pero tras mil mentiras, ya no hay forma de creerlas” Andrea Chávez, senadora con licencia de Morena

En dicha foto, se mostraba a los supuestos agentes de la CIA provenientes de Estados Unidos, quienes al parecer portaban armas y el uniforme oficial de la Fiscalía de Chihuahua.

El hecho ha llamado la atención debido a que la “Unidad Especializada para Investigar Eventos del 17 al 19 de abril” había negado un día antes que dichos agentes estuviesen armados o uniformados.

Andrea Chávez pone en duda versión del Gobierno de Chihuahua sobre foto de agentes (Captura de pantalla)

Andrea Chávez acusa a la Fiscalía de Chihuahua de mentir sobre la presencia de agentes extranjeros

A través de redes sociales, Andrea Chávez respaldó la fotografía publicada por el medio Milenio y puso en duda la credibilidad de la Fiscalía de Chihuahua, a la que acusó de difundir miles de mentiras.

Según dicha dependencia, en la fotografía difundida el martes únicamente aparecen elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), negando así la presencia de agentes de Estados Unidos.

Según comentó la Unidad Especializada de Chihuahua, todos los agentes que aparecen en la imagen pertenecen a la fiscalía estatal, y los mencionó por nombre, sin dar más información sobre sus cargos:

Pedro Román O. C

Genaro Manuel M. M

César Alejandro V. U

Javier Gerardo M. M

José Alfredo J. Q

Ricardo T. G

Karina M. G

Milenio publicó una foto de los supuestos agentes de la CIA en Chihuahua

En la foto de Milenio se aprecia a las cuatro víctimas del accidente carretero, identificados bajo los siguientes números:

Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) Genaro Manuel Méndez Montes, conductor del grupo perteneciente a la AEI Agente de la embajada americana Agente de la embajada americana No identificado Agente de la AEI Agente de la AEI