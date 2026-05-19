La gobernadora Maru Campos nombró a Javier Sánchez Herrera como nuevo encargado de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, en medio de la alta presión política en el estado.

La designación de Javier Sánchez Herrera, que dio a conocer este lunes 18 de mayo, ocurre tras la salida de funcionarios clave de la Fiscalía y del operativo en el que participaron agentes de Estados Unidos.

Designan a Javier Sánchez Herrera como titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas en Chihuahua

Javier Sánchez Herrera fue designado como titular de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas en Chihuahua para coordinar investigaciones en delitos de alto impacto.

Javier Sánchez Herrera asume la Fiscalía de Operaciones Estratégicas en Chihuahua (Redes sociales)

Javier Sánchez Herrera estudió Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con una maestría en Seguridad Ciudadana, además de larga trayectoria en seguridad pública y administración.

A lo largo de su carrera, Javier Sánchez Herrera ha ocupado diversos cargos; entre ellos, jefe del Departamento de Derecho Administrativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua.

Con la llegada de Javier Sánchez Herrera, el gobierno de Chihuahua busca fortalecer la estructura de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas y mantener la coordinación con instancias federales.

El nombramiento se produce en un momento particularmente delicado para Maru Campos, luego de la controversia generada por el operativo donde presuntamente participaron agentes estadounidenses.

En las últimas semanas, la administración de Maru Campos ha enfrentado cuestionamientos por la coordinación de operativos de seguridad y por la relación entre autoridades estatales y agencias extranjeras.