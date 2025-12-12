Yareth Alexandra, alumna desaparecida del Conalep Tecámac, fue encontrada con vida dentro de una bocina en una casa de Temascalapa, Estado de México (Edomex).

De acuerdo con la información, Yareth Alexandra estaba desaparecida desde el pasado 28 de noviembre, por lo que la policía desplegó los protocolos de búsqueda de personas.

Alumna de Conalep Tecámac fue encontrada con vida tras desaparecer saliendo de la escuela

La familia de Yareth Alexandra reportó que la joven de 17 años de edad había desaparecido luego de salir del Conalep en Tecámac y recientemente, se informó que fue encontrada con vida.

En coordinación con la Fiscalía de Edomex, la Policía de Ecatepec ejecutó el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y lograron localizar a Yareth Alexandra.

Las autoridades rastrearon a Yareth Alexandra hasta una casa en el Fraccionamiento Ex Hacienda de Paula, a la cual ingresaron para realizar el cateo correspondiente.

Al entrar a una habitación, los elementos encontraron una bocina de madera y dentro de esta, Yareth Alexandra, quien había sido privada de la libertad y en cautiverio desde hace dos semanas.

Yareth, alumna del Conalep Tecámac desaparecida, fue encontrada con vida en una bocina (Cortesía)

Detienen a tres por el secuestro de Yareth, alumna del Conalep Tecámac desaparecida

Durante el operativo realizado, los elementos de seguridad detuvieron a tres hombres que se encontraban en la casa e información preliminar sugiere que uno de ellos conocía a Yareth Alexandra.

Los tres sujetos fueron detenidos y llevados al Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec con el fin de determinar su situación jurídica. Yareth Alexandra fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.