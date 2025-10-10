Itzel Díaz González, joven de 23 años reportada como desaparecida en Edomex desde el martes 7 de octubre, fue hallada sin vida dentro de una cisterna en el municipio de Tepetlixpa.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, la joven de 23 años de edad salió de su casa en Ozumba para cenar con un músico, pero no volvió a comunicarse con su familia.

Tras permanecer en calidad de desaparecida en Edomex por 2 días, Itzel Díaz González fue localizada sin vida dentro de una cisterna en la casa del músico que ya fue detenido por el feminicidio.

Itzel Díaz González: ficha de búsqueda desactivada (Especial)

Itzel Díaz González desapareció en Edomex; fue hallada en una cisterna

La noche del martes 7 de octubre, Itzel Díaz González salió de su casa en Ozumba, Estado de México, para acudir a una cita con un músico en el municipio de Tepetlixpa, quien la invitó a cenar.

Horas después, su familia perdió contacto con ella y al no recibir mensajes ni llamadas, acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para reportarla como desaparecida.

El miércoles 8 de octubre comenzaron las brigadas de búsqueda en Ozumba, Tepetlixpa y zonas cercanas, a las que se sumaron vecinos, autoridades locales y colectivos que apoyaron la localización de Itzel Díaz González.

La tarde del jueves 9 de octubre, autoridades reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior de una cisterna en una vivienda de Tepetlixpa, en la que habitaba el sujeto con el que la joven se vio.

Tras realizar el levantamiento del cuerpo, peritos forenses lo trasladaron al Instituto de Servicios Periciales, donde se confirmó que los restos corresponden a la joven de 23 años de edad.

Itzel Díaz González fue encontrada en una cisterna (Especial)

Itzel Díaz González: detienen a sujeto por feminicidio de la joven

Tras el hallazgo del cuerpo de Itzel Díaz González, desaparecida en Edomex y encontrada muerta el jueves 9 de octubre, autoridades dieron inicio a una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.

El principal sospechoso es el músico con quien Itzel Díaz González se vio la noche del martes 7 de octubre para cenar y cuyo domicilio fue cateado tras inconsistencias en su declaración inicial.

Dentro del inmueble, agentes ministeriales localizaron objetos personales de Itzel Díaz González, así como rastros biológicos que fueron asegurados por peritos para análisis forense.

Por los elementos de prueba, la noche de este jueves 9 de octubre se realizó la detención del sujeto de quien se señala, habría intentado escapar luego del cateo que se ejecutó en su domicilio.

El detenido fue trasladado al Ministerio Público de Amecameca, donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas, mientras continúan las diligencias periciales y testimoniales del caso.