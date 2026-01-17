Las hermanas Sabine y Mary fueron localizadas con vida, luego de que fueron reportadas como desaparecidas desde el 9 de enero en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Autoridades indagan posible intento de secuestro a través del videojuego Roblox, el cual habría sido utilizado para contactar a las menores de edad.

Localizan con vida a Sabine y Mary, reportadas como desaparecidas en Nezahualcóyotl

Las autoridades reportaron que Sabine Yohumi Rodríguez Cid y Mary Beabey Rodríguez Cid fueron localizadas con vida la madrugada de este 17 de enero.

Hallan con vida a Sabine y Mary, reportadas como desaparecidas en Nezahualcóyotl (@RaulGtzNR / X )

Las menores de edad fueron encontradas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) a donde arribaron aparentemente provenientes de Campeche.

Tras su localización, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) las entregaron a sus padres.

Las hermanas Sabine y Mary -de 16 y 10 años respectivamente- fueron reportadas como desaparecidas luego de que el 9 de enero salieron de su casa alrededor de las 8:30 de la noche en el municipio de Nezahualcóyotl .

Cámaras de seguridad mostrarían a las menores Sabine Yohumi Rodríguez Cid y Mary Beabey Rodríguez Cid caminan con lo que parece ser una maleta.

De acuerdo con las indagatorias las hermanas abordaron un mototaxi para dirigirse a la estación Impulsora del Metro, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Posteriormente sus padres intentaron comunicarse con ellas, pero sus celulares estaban apagados.

Investigan si la desaparición de las hermanas Sabine y Mary tiene que ver con un intento de secuestro a través del videojuego Roblox

La desaparición de las hermanas Sabine y Mary se encuentra en investigación para saber si fueron víctimas de algún delito.

Sin embargo, una de las líneas de investigación es si se trató de un intento de secuestro a través de Roblox.

Y es que presuntamente las menores habrían sido contactadas por un hombre a través del videojuego, lo que las habría llevado a trasladarse a Campeche.

Hasta el momento se presume que su ausencia fue de manera voluntaria.