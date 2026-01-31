Verónica Aguilar -de 31 años de edad- desapareció desde el pasado 19 de enero cuando se dirigía a un juzgado en el Estado de México.

La última vez que se le vio fue en calles de la colonia Guadalupe Primera Sección en Valle de Chalco. Iba acompañada de sus cuatro hijos, todos menores de edad.

¿Qué se sabe de Verónica Ramírez? Emiten fichas de búsqueda para ella y sus cuatro hijos

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (COBUPEM) emitió fichas oficiales para la localización de Verónica Ramírez y sus cuatro hijos:

Gerardo Said, de 7 años de edad

Clara Noemí, de 5 años de edad

Ángel Samuel, de 2 años de edad

Fátima Abigail, de 2 años de edad

Verónica Ramírez (COBUPEM)

Hasta ahora, las autoridades del Estado de México no han dado con el paradero de Verónica Ramírez e hijos.

Se abre carpeta de investigación por la desaparición de Verónica Aguilar e hijos

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación que apunta a dos líneas de búsqueda para el caso de Verónica Aguilar.

Dora Ramírez, madre de Verónica Aguilar, reveló que su hija estuvo en contacto con un hombre por redes sociales; sin embargo, dijo desconocer la identidad del sujeto en cuestión.

A la par se investigan los antecedentes de violencia doméstica que la mujer ya había denunciado de parte de su esposo, Miguel Ángel Mora.

Este último asegura que ha cooperado con las autoridades en la búsqueda de Verónica Aguilar, permitiendo que entren a su vivienda.

Asimismo, se sabe que el rastreo del teléfono celular de la joven ha arrojado r egistros en CDMX, Tlaxcala, Sinaloa y Tijuana .

Familiares de Verónica Aguilar piden ayuda urgente por miedo a que ella y los menores sean víctimas de algún delito.