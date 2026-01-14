Valeria Palacios Cruz, estudiante originaria de Veracruz, gana la Medalla Mundial de Educación (World Education Medals), por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum la felicitó tras su logro:

“Vamos a felicitar a una estudiante, Valeria Palacios Cruz que ganó la Medalla mundial de educación que organiza la fundación HP; es egresada del Conalep y del Tecnológico Nacional de México.” Claudia Sheinbuam

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Valeria Palacios Cruz?

Durante la conferencia matutina de este 14 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó un espacio para felicitar a la estudiante Valeria Palacios Cruz, ganadora de la Medalla Mundial de Educación.

¡Orgullo nacional! Felicita la Presidenta @Claudiashein a Valeria Palacios Cruz, egresada del @CONALEP_Mex y del Tecnológico Nacional de México, quien ganó la medalla mundial de educación. pic.twitter.com/M704iUChpY — Esthela Damián (@esthela_damian) January 14, 2026

Frente a los medios de comunicación, Sheinbaum reveló que Valeria Palacios Cruz ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica, desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunicad que se encuentra en Veracruz.

“Ya pronto nos vamos a reunir con ella, parece que el día de hoy la van a premiar y muchas felicidades” Claudia Sheinbaum

De igual manera, a través de sus redes sociales, Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, felIcitó a Valeria Palacios Cruz asegurando que era “orgullosamente veracruzana”:

Rocío Nahle felicita a Valeria Palacios Cruz al ganar una Medalla Mundial de Educación (@rocionahle / X)

Y finalmente, Mario Delgado, Secretario de Educación Pública (SEP), también se dio a la tarea de felicitar a Valeria Palacios Cruz:

“Estamos muy contentos en México porque la veracruzana Valeria Palac ios Cruz, ha obtenido la Medalla Mundial en Educación que organiza la fundación HP. Valeria es orgullosamente egresada del Conalep y del Tecnológico Nacional de México, dos instituciones de educación pública en nuestro país.” Mario Delgado