Lydia Valdivia Juárez fue vista por última vez el 18 de enero en el municipio de Acajete, en Puebla.

De acuerdo con sus familiares, Lydia Valdivia, quien se encuentra embarazada, contactó a su pareja antes de desaparecer.

Desaparece Lydia Valdivia en Puebla

Abordo de su auto Chevrolet Malibu, modelo 2016, con placas UCR923B, alrededor de la 1 de la madruga, Lydia Valdivia envió un audio a su pareja, a quien le dijo que dos hombres en motocicleta la perseguían.

Debido a que creyó que estaba a punto de ser asaltada, les tomó una fotografía, la cual envío con ayuda de su celular, informó la hermana de Lydia Valdivia.

Posteriormente, su pareja y familia le perdieron el rastro.

Reportan como desaparecida a Lydia Valdivia Juárez (@busquedagobpue / X)

De acuerdo con su boletín de búsqueda, Lydia Valdivia Juárez mide un metro con 63 centímetros, sus ojos son café oscuro, su pelo es negro con puntas teñidas, es de tez clara y está embarazada.

La mujer, de 25 años de edad, tiene 9 meses de embarazo.

Fiscalía de Puebla investiga desaparición de Lydia Valdivia, mujer embarazada

La Fiscalía de Puebla, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, se comprometió con la familia de Lydia Valdivia a iniciar su búsqueda.

Se abrió una carpeta de investigación y definió una ruta de búsqueda; los siguientes días se estarán realizando todas las gestiones para poder localizar a la mujer.

Esto luego de que, en busca de una pronta respuesta por parte de las autoridades, familiares cerraran la autopista Puebla-Orizaba , a la altura de San Jerónimo Ocotitlán.

Por lo que elementos de Secretaria de Gobernación hicieron acto de presencia para entablar un diálogo con los familiares de Lydia Valdivia, quienes accedieron a retirarse.