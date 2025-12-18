El conflicto entre la senadora Mariela Gutiérrez y la gobernadora de Tecámac, Rosi Wong, ambas pertenecientes a Morena, llegó hasta la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum del 17 de diciembre 2025.

“Todo México sabe que bajo ningún motivo se puede utilizar mi nombre para pedir favores o cometer algún acto que tenga que ver con un acto de corrupción o de violencia” Claudia Sheinbaum

Aunque Claudia Sheinbaum no aludió directamente al conflicto entre Mariela Gutiérrez y Rosi Wong, su comentario sería porque Gutiérrez dijo “tener luz verde de la presidenta” para actuar contra Wong.

Este es el conflicto entre Mariela Gutiérrez y Rosi Wong

El conflicto entre Mariela Gutiérrez y Rosi Wong llegó a su punto máximo cuando la presidenta municipal de Tecámac ordenó el despido de entre 200 y 300 trabajadores del ayuntamiento, la mayoría del grupo político de Gutiérrez.

Protestas en Tecamac (Especial)

La situación llevó a la senadora Mariela Gutiérrez a organizar y financiar un plantón al frente del Palacio Municipal, en compañía de familiares y sus colaboradores para protestar contra Rosi Wong.

Medios sostienen que Mariela Gutiérrez enfrenta acusaciones por mantener en su administración expedientes de corrupción, así como a sus familiares y amigos en la nómina que buscaban seguir cobrando como “aviadores”.

Tras días de tensión, la senadora Mariela Gutiérrez irrumpió con gritos y empujones el primer informe de gobierno de Wong en Tecámac el 8 de diciembre de 2025, todo en presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

La respuesta de Claudia Sheinbaum al conflicto municipal de Tecámac

Cuestionada por la supuesta cercanía que presumía Gutiérrez con la presidenta, Claudia Sheinbaum se posicionó en su conferencia mañanera por el conflicto entre Mariela Gutiérrez y Rosi Wong que tuvo lugar en Tecámac.

Señaló que, al igual que el Gabinete, los mexicanos saben que no pueden utilizar el nombre de la presidenta para pedir favores o ampararse en un acto de violencia o corrupción.

Como parte de su mensaje en el que llamó a Mariela Gutiérrez a abstenerse de hacer esa clase de comentarios, la presidenta instruyó a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, a mediar el conflicto entre ambas morenistas.