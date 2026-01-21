A dos días de su desaparición, ocurrida el 18 de enero de 2026 en Puebla, han comenzado a conocerse diversos datos sobre el caso de Lydia Valdivia, joven de 28 años con un embarazo de nueve meses.

Reportan como desaparecida a Lydia Valdivia Juárez (@busquedagobpue / X)

De acuerdo con los reportes, Lydia Valdivia perdió contacto con su familia durante la madrugada del domingo, cuando viajaba en su vehículo rumbo al municipio de Acajete.

Durante ese transcurso, la joven envió a su esposo audios y una fotografía en los que pedía ayuda, alertando que sujetos a bordo de una motocicleta y un automóvil la perseguían.

Lydia Valdivia (Especial)

La investigación por la desaparición de Lydia Valdivia se extiende hasta el Estado de México

Por este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla extendió la búsqueda de Lydia Valdivia al Estado de México, debido a que su última geolocalización indica que podría encontrarse en esa entidad.

“Se pidió el día de ayer una colaboración con el Estado de México porque nos arrojó su geolocalización de aquel lado”, informó la titular de la FGE Puebla, Idamis Pastor Betancourt.

Asimismo, la Fiscalía ha solicitado información de hospitales, tanto en Puebla como en el Estado de México, con la esperanza de que Lydia Valdivia haya dado a luz sin previo aviso, por complicaciones relacionadas con su embarazo.

Sobre los sospechosos, por ahora solo se sabe que eran dos hombres que viajaban en motocicleta, junto a otros más que se trasladaban en automóvil, quienes la tenían acorralada por la parte frontal de su auto.

A pesar de que la investigación incluye la revisión de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, desafortunadamente aún no se han obtenido mayores datos sobre la desaparición de Lydia Valdivia.