María Isabella Orozco Lozano, joven de 16 años que desapareció en la zona del Ajusco, fue localizada con vida desde el 8 de octubre, pero se investiga violencia intrafamiliar, advirtió la Fiscalía de la CDMX.

“La joven María Isabella Orozco Lozano fue localizada el 8 de octubre de 2025 y actualmente permanece bajo resguardo institucional, en condiciones seguras y con acompañamiento integral, conforme al principio del interés superior de la niñez, derivado de una investigación en curso por violencia familiar" Fiscalía de la CDMX

La dependencia capitalina respondió a los reclamos de la madre de María Isabella Orozco Lozano, quien acusa que no sabe de la su hija, pues reveló que la joven no ha sido entregada porque se investiga posible violencia intrafamiliar.

María Isabella Orozco Lozano (Especial)

María Isabella Orozco Lozano fue encontrada viva, pero se investiga violencia intrafamiliar

El 2 de septiembre de 2025, la joven de 16 años de edad, María Isabella Orozco Lozano fue reportada como desaparecida tras abordar un camión en San Miguel Xicalco, Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX).

Más de un mes más tarde, la Fiscalía capitalina informó que la joven fue localizada, sin embargo, Pilar Lozano, madre de la menor de edad, denunció que no ha sabido nada de su hija.

Por ello, el viernes 24 de octubre, la fiscalía compartió un comunicado en el que insistió en señalar que María Isabella Orozco Lozano fue localizada con vida, pero advirtió que está bajo resguardo institucional.

María Isabella Orozco Lozano encontrada viva (@FiscaliaCDMX/X)

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, aseveró que la joven está en condiciones seguras y recibe acompañamiento integral, debido a que se investiga posible violencia intrafamiliar.

Al responder a los reclamos de la madre, la dependencia refirió que María Isabella Orozco Lozano no ha sido entregada, porque se evalúa su reintegración familiar conforme avanzan las indagatorias ministeriales.

De esa manera, el organismo aseveró que se puede garantizar la protección de su integridad física y emocional, así como el cumplimiento del debido proceso en el caso que sigue en desarrollo.

Fiscalía de la CDMX explica por qué María Isabella Orozco Lozano no ha sido entregada a sus madre

Luego de insistir que María Isabella Orozco Lozano fue encontrada con vida desde el pasado 8 de octubre tras su desaparición, la Fiscalía de la CDMX explicó los motivos por los que no ha sido entregada a su familia.

En el comunicado donde se refiere se investiga posible violencia intrafamiliar, la FGJ indicó que la determinación sobre su reintegración familiar está sujeta al avance y conclusión de las diligencias ministeriales.

Con ello, aseveró, se puede garantizar la protección de su integridad física y emocional, así como el cumplimiento del debido proceso que se aplica en las indagatorias.

Incluso, la fiscalía contradijo las acusaciones de la madre de la menor, pues afirmó que ha estado en constante comunicación con ella por las vías legales correspondientes.

En el mismo sentido, la dependencia señaló que la mamá de María Isabella Orozco Lozano podrá tener derecho a audiencia mientras continúa la investigación, dentro del marco jurídico aplicable.