El Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica dio a conocer que el cuerpo de Brandon Isaac fue recuperado 14 años después de su desaparición en Veracruz.

Precisaron que el cuerpo de Brandon Isaac ya fue entregado a su madre Enriqueta Blanco, en el municipio de Coatzintla.

Familia de Brandon Isaac recupera su cuerpo 14 años después de su desaparición

El Colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica dio a conocer que el 20 de enero de 2026, autoridades de Veracruz entregaron el cuerpo de Brandon Isaac, quien se encontraba desaparecido desde el 9 de junio de 2012.

Lo anterior, señalaron, cuando fue levantado junto con 4 menores más por sujetos hasta hoy desconocidos.

Familia de Brandon Isaac recupera su cuerpo 14 años después de su desaparición (Especial)

La organización manifestó que fue hasta 2020 cuando la familia de Brandon Isaac decidió acudir ante las autoridades y a los servicios periciales, toda vez que habían sido víctimas de amenazas de muerte.

De esta forma, en colaboración con la Brigada Nacional de Búsqueda de Poza Rica, lograron tener acceso a los libros de registro, en donde lograron identificar a Brandon Isaac por un tatuaje.

Precisaron que de esta forma dieron cuenta que Brandon Isaac fue encontrado solo dos días después de su desaparición, sin que tuvieran conocimiento de esta situación.

Así comenzaron los trámites para recuperar los restos, los cuales se encontraban en una fosa común ubicada en Tuxpan.

Tras agradecer la disposición de la Fiscalía en Atención a Personas desaparecidas para al reconocimiento de los restos de Brandon Isaac, exigieron seguridad a las autoridades para que este tipo de situaciones no se repitan.

Esto toda vez que, denunciaron, a 14 años de la desaparición de Brandon Isaac, el estado de Veracruz continúa viviendo crisis de violencia.