María de Lourdes Paz Reyes es una política mexicana afiliada a Morena, quien desde el 1 de octubre de 2024 ocupa el cargo de alcaldesa de Iztacalco, una de las demarcaciones con mayor densidad poblacional de la Ciudad de México.

Su carrera política se ha desarrollado principalmente en el ámbito legislativo y en la administración pública local.

¿Quién es Lourdes Paz Reyes?

Lourdes Paz Reyes participó en la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Ciudad de México, consolidándose como un perfil político con presencia territorial en Iztacalco, alcaldía en la que ha desarrollado gran parte de su actividad pública.

De 2015 a 2018 se desempeñó como enlace distrital del Distrito 13 federal en Iztacalco, donde coordinó comités vecinales, estructuras partidistas y actividades de organización comunitaria.

En 2018 asumió el cargo de diputada local por el Distrito 11 en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, posición que refrendó para un segundo periodo consecutivo. Durante su etapa como legisladora, presidió la Comisión de Salud, desde donde impulsó iniciativas relacionadas con el fortalecimiento del sistema público de salud y el acceso a servicios médicos.

Lourdes Paz Reyes, diputada local de Morena. (@LourdesPaz_R)

Entre sus propuestas legislativas destacó la restricción a la venta de bebidas alcohólicas refrigeradas, con el objetivo de desincentivar el consumo en la vía pública.

En 2022, fue designada como titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México, dependencia desde la cual promovió acciones en favor de los derechos laborales y la atención a conflictos obrero-patronales.

Para el proceso electoral de 2024, Lourdes Paz Reyes fue postulada por la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, obteniendo el 49.48% de los votos, resultado que la llevó a convertirse en alcaldesa de Iztacalco.

¿Qué edad tiene Lourdes Paz Reyes?

Lourdes Paz Reyes nació el 11 de febrero de 1983 en Coscomatepec, Veracruz, por lo que en 2025 tiene 42 años de edad.

¿Lourdes Paz Reyes tiene esposo?

María de Lourdes Paz Reyes ha hecho pública su relación de pareja y suele asistir acompañada a eventos oficiales; sin embargo, mantiene reservados los detalles de su vida personal.

Lourdes Paz Reyes, alcaldesa de Iztacalco. (Redes Sociales)

¿Qué signo zodiacal es Lourdes Paz Reyes?

Por haber nacido el 11 de febrero, Lourdes Paz Reyes es Acuario, signo asociado con la innovación, la independencia y el compromiso social.

¿Lourdes Paz Reyes tiene hijos?

La alcaldesa de Iztacalco no ha hecho pública información sobre hijos, ni ha emitido declaraciones al respecto, manteniendo este ámbito de su vida en privado.

¿Qué estudió Lourdes Paz Reyes?

Lourdes Paz Reyes es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana. Posteriormente cursó una especialización en Justicia Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y ha complementado su formación con estudios de posgrado en Derecho.

¿En qué ha trabajado Lourdes Paz Reyes?

La trayectoria profesional de Lourdes Paz Reyes se ha desarrollado en el ámbito legislativo y administrativo: