La Fiscalía del Estado de México investiga la procedencia del arma usada por Julio César Jasso Ramírez en el tiroteo de Teotihuacán, que dejó 13 heridos y una turista muerta.

Se trata de un revólver calibre .38 especial, modelo antiguo de la marca Smith & Wesson, fabricado en Estados Unidos y en servicio entre las décadas de 1950 y 1980.

La Agencia de Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos señaló que su origen es difícil de rastrear, pues los registros comienzan en 1968.

El arma que usó el tirador de Teotihuacán es antigua

De acuerdo con José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía Edomex, el arma que usó el tirador de Teotihuacán es una pistola revólver calibre .38 especial, marcada con la matrícula C90673.

“Se trata de una pistola revólver calibre.38 especial con matrícula C90673 con 6 alveolos que tenía en su interior dos cartuchos sin percutir y uno percutido” José Luis Cervantes Martínez, titular de la Fiscalía Edomex

Este modelo de revólver que cuenta con 6 alveolos fue diseñada por la marca Smith & Wesson en Estados Unidos.

Cabe señalar que este revólver estuvo en servicio entre las décadas de 1950 y 1980.

De acuerdo con la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, el origen del arma ubicada en Teotihuacán es antigua.

Sin embargo su procedencia o año de fabricación será difícilmente ubicado ya que sus registros más antiguos datan de 1968.

¿Qué arma usó Julio César Jasso Ramírez en Teotihuacán? Características del revólver

El revólver calibre .38 especial es un arma ligera reconocida en la comunidad de armas de fuego por su fiabilidad, precisión y retroceso manejable.

Su diseño es generalmente con un tambor de 6 alveolos, como en el caso de la usada por Julio César Jasso Ramírez en el tiroteo de Teotihuacán; sin embargo, hay diseños con sólo 5 espacios para cartuchos.

El arma que usó el tirador en Teotihuacán pesa entre 900 gramos y 1.2 kilos, dependiendo del material del armazón, con una longitud de cañón de entre 2 y 6 pulgadas, es decir, entre 5 y 15.24 centímetros.