Sandra Cuevas, ex alcaldesa de la Cuauhtémoc, se pronunció sobre su relación con El Choko luego de su traslado al penal del Altiplano, y aseguró que siempre ha tendido “malos gustos”.

La relación de Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, con Cuevas, quien recientemente lanzó su marca de tequila, fue expuesta luego de la detención del líder de La Chokiza, grupo delictivo que opera en el Estado de México.

Las imágenes y videos de la relación de Sandra Cuevas con El Choko fueron expuestas por el periodista C4 Jiménez, a quien la ex alcaldesa amenazó con demandar por difamación y violencia de género.

Sandra Cuevas acepta que en el amor ha tenido “malos gustos”

A través de una transmisión en vivo, Sandra Cuevas aceptó que en el amor, ha tenido “malos gustos”

Ante las preguntas de sus seguidores sobre su relación con el presunto líder criminal, El Choko, Sandra Cuevas compartió que su mamá le ha dicho que siempre ha tenido malos gustos para las parejas o romances.

Sin embargo, aseguró que ya aceptó que su forma de elegir una pareja o a personas con las que ha tenido “algo que ver” es parte de la vida.

“Siempre he tenido malos gustos en las parejas o en los romances, o en gente que uno elije para salir que no son relaciones pero tienes ahí algo qué ver y siempre he tenido, dice mi madre, malos gustos, pero pues es parte de la vida” Sandra Cuevas

Sandra Cuevas: “No tengo nada de qué avergonzarme, no estoy nerviosa”

Por otra parte, ante la insistencia de sus seguidores, aseguró que “no tengo por qué estar nerviosa” tras la detención de Choko y resaltó que ella sigue en su casa y realizando sus actividades cotidianas.

Asimismo, resaltó que no se avergüenza de sus amistades o relaciones porque siempre ha procurado “hablarle a todos”, sobre todo a la gente “que somos de abajo”.

Sin embargo, Sandra Cuevas aclaró que sabe que tiene las manos limpias y no tiene nada que esconder, a pesar de su relación con el líder criminal acusado de extorsión, naromenudeo y despojo de viviendas, entre otros delitos.

“Yo quiero volver a decir que no tengo yo nada de qué avergonzarme, nada que esconder, tengo las manos limpias, le hablo a todos, trato de llevarme con mucha gente y más con la gente que somos de abajo, del barrio” Sandra Cuevas

Cabe señalar que a una semana de la detención de El Choko, se han recuperado 72 inmuebles presuntamente despojados por su grupo criminal, que podrán ser restituidos a sus dueños legales.

Asimismo, se detuvo a 12 personas, entre quienes se encuentra Juana Ivette Ledezma Martínez, novia de El Choko y funcionaria de la Fiscalía del Estado de México.