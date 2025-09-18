Alejandro Gilmare Mendoza, El Choko, líder de La Chokiza llegó a tomarse foto hasta con Mario Bezares y Héctor Soberón.

El encuentro con Mario Bezares -de 66 años de edad- y Héctor Soberón, sucedió en la inauguración de la galería de arte Sandra Cuevas en CDMX.

Ya no solo es Sandra Cuevas -de 39 años de edad- y políticos los vínculados a El Choko, líder de La Chokiza, sino también Mario Bezares y Héctor Soberón.

Con una foto desde la cuenta del reportero Carlos Jiménez, C4 Jiménez, se mostró que Mario Bezares también estuvo con El Choko, pero no fue el único.

Esto debido a que en esta también sale Héctor Soberón a pesar de que ya está retirado de los medios de comunicación.

🚨 Sale a la luz FOTO del ganador de #LCDLFMX, MARIO BEZARES, posando con el líder criminal EL CHOCO



El reportero C4 JIMÉNEZ reveló una fotografía de BEZARES junto al líder de “La Chokiza”, durante la inauguración de la galería de arte de SANDRA CUEVAS



El área de Secuestros de… pic.twitter.com/Jd17egYzHL — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 18, 2025

El contexto del vínculo de Mario Bezares, Héctor Soberón y El Choko se dio en la inauguración de la galería de arte de Sandra Cuevas en la CDMX.

Según la explicación que la propia Sandra Cuevas dio tras señalamientos de estar vinculada al líder de La Chokiza, El Choko, fue algo “efímero”, además de que nunca le cuestionó sobre su vida en los días que salieron.

Por lo que explicó la política en conferencia de prensa, en el momento de la foto de El Choko con Mario Bezares y Héctor Soberón, aún tenían relación, pues luego de que ella inició un nuevo romance él la bloqueó y se alejó.