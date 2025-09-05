La Policía Municipal de Ecatepec, acompañada por fuerzas federales, detuvo este jueves 4 de septiembre a dos sujetos presuntamente ligados a la organización criminal conocida como La Chokiza, dedicada a la extorsión y el despojo y con operaciones en varios municipios del oriente del Estado de México.

La corporación detalló que los detenidos responden a los nombres de Armando, de 45 años de edad; y Víctor Manuel, de 36 años. Ambos fueron detenidos en la colonia Héroes de la Independencia cuando la policía realizaba patrullajes de proximidad social.

Al notar la presencia de la policía, los sujetos intentaron huir sin éxito y fueron asegurados a unos metros del lugar con el apoyo de personal de Marina.

Incautan armas, drogas y detienen a presuntos miembros de La Chokiza

Al realizar una inspección, los oficiales encontraron que cargaban 25 envoltorios con un producto similar a la marihuana, y quince billetes de cien pesos. Además, portaban un arma marca Smith and Wesson calibre .40 con doce cartuchos útiles, un cargador, una navaja, un panel táctico con tres piezas y un teléfono celular.

Tanto los sujetos como lo incautado fueron trasladados a una agencia del Ministerio Público Federal, donde en las próximas horas serán presentados ante un juez, quien a su vez definirá su situación jurídica.

La Chokiza, cuyo líder es Alejandro Gilmare, se hace pasar por una organización social pero se le vincula con delitos como homicidios, extorsión, despojos y robo de vehículos.

El fin de semana realizaron una rodada en motocicletas hacia la Ciudad de México pero la policía capitalina frenó su paso y canalizó a corralón al menos 70 unidades por infracciones de Tránsito.