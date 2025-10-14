Jacqueline González no descansará hasta que su hija Kimberly Moya aparezca con vida por lo que pide a la gobernadora Delfina Gómez que voltee a ver su caso.

“Toda esa información yo la sé por los medios...con eso digo todo. No me han comentado nada” Jacqueline González, mamá de Kimberly Moya

Kimberly Moya, de 16 años de edad, desapareció el 2 de octubre de 2025. Desde entonces, su mamá, familiares y estudiantes se han manifestado en Naucalpan, Estado de México.

Actualmente están detenidos dos hombres; no obstante, la mamá de Kimberly Moya, no demerita la labor de las autoridades, pero no le es significativa.

Jacqueline González, de edad desconocida, se dice inconforme ya que las autoridades no la han puesto al tanto de los resultados de su investigación por la desaparición.

Por lo que en su desesperación hizo una entrevista con Azucena Uresti para emitir un llamado a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, de 62 años de edad.

“Que la gobernadora, en este caso la gobernadora Delfina, voltee a ver este caso, que muevan todas las armas que tengan en su poder, porque sabemos que hay mucha tecnología para poder encontrar a cualquier persona en cualquier lugar, la tecnología ya es mucho más avanzada y prácticamente ella (Delfina Gómez), si pudiera ingresar ya a esa carpeta, sería lo más óptimo ” Jacqueline González, mamá de Kimberly Moya

Detienen a dos por la desaparición de Kimberly Moya

La Fiscalía General de Justicia del estado de México informó la detención de Gabriel Rafael ‘N’ y Paulo Alberto ‘N’, quienes estarían involucrados en la desaparición de Kimberly Hilary Moya González.

Los videos que muestran los últimos momentos de Kimbery Moya a su salida de un Café Internet, destaparon la presencia de Gabriel Rafael ‘N’.

Mientras la adolescente caminaba sobre la calle Filomeno Mata, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, Gabriel Rafael ‘N’ corrió hacia ella y la introdujo a un vehículo marca Volkswagen, que conducía Paulo Alberto ‘N’.

Una vez que identificaron a los hombres, elementos policíacos realizaron un cateo en el taller donde Gabriel Rafael ‘N’ trabajaba como tornero.

En la inspección encontraron unas botas manchadas de sangre, la cual compararon con muestras biológicas de los padres de Kimberly Moya. Se confirmó que sí hay una coincidencia entre ambas.

Asimismo, se comprobó que Gabriel Rafael “N”usó las botas previo a la desaparición de la estudiante.

Dos hombres detenidos en Naucalpan por la desaparición de Kimberly Moya (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Ante esto, la mamá de Kimberly Moya dijo haberse enterado de las botas con sangre a través de medios de comunicación por lo que su abogado ya esta trabajando en ello.

“Mi abogado ya lo está revisando” Jacqueline González, mamá de Kimberly Moya

Así como desmintió que su hija sea la joven del video que se viralizó, el cual muestra a una joven cargando maletas, lo que supone que se fue por voluntad propia de su casa.