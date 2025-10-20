Jacqueline González, la madre de Kimberly Moya, la joven desaparecida en el Estado de México el 2 de octubre, externó su preocupación por los abogados costosos de los presuntos responsables.

Luego de que se vinculó a proceso a los dos presuntos responsables de la desaparecida Kimberly Moya, la mamá de la joven tachó de “no normal” acciones a favor de los investigados como culpables.

Abogados de presuntos responsables de la desaparición de Kimberly Moya son costosos

El 16 de octubre se vinculó a proceso a Paulo Alberto ‘N’ y Gabriel Rafael ‘No’ por la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan, Estado de México, pero algo tiene preocupada a la madre de la joven.

Jaqueline González externó su preocupación hacia los dos presuntos culpables de la desaparición de su hija, hablando de la calidad de abogados que los defienden.

Confirmado por la abogada Marcela Torres, el equipo de defensa de los presuntos responsables son costosos, pero no solo eso ha desatado preocupación.

La mamá de Kimberly Moya señaló en un en vivo que “abogados de la contraparte quieren quitar al juez” que los vinculó a proceso, además de subrayar que su más grande inquietud es la calidad de abogados que tienen.

“Cómo hay grandes defensas pagadas de los acusados ¿qué ocultan? Tienen abogados bastante reconocidos y que pagan peritos privados. Es extraño ¿no? ¿qué ocultan?”. Jaqueline González, mamá de Kimberly Moya.

Por otra parte, señaló que hay bots en redes sociales para defender a los sujetos señalados como presuntos responsables de la desaparición de su hija, lo que ella cree sospechoso.

“No es normal que paguen propaganda, bots, para decir que son inocentes. Hay mensajes en todos lados de que ellos son inocentes”. Jaqueline González, mamá de Kimberly Moya.

La madre de Kimberly Moya defendió la conmoción que ha causado la desaparición de su hija, argumentando que no es algo planeado “no desvíen la atención, no se trata de poder ni de política, no es un show”.