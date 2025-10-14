El 13 de octubre, familiares y la colectiva Hermana Aliadas, bloquearon Periférico Norte a la altura del puente de Parque Naucalli exigiendo investigación tras la desaparición de Kimberly Moya en el Estado de México.

El bloqueo en Periférico Norte realizado por la desaparición de Kimberly Moya de 16 años de edad, duró más de 15 horas y fue retirado alrededor de las 12:00 am del 14 de octubre.

La desaparición de Kimberly Moya el 2 de octubre en el Estado de México, sigue causando movilización aunque autoridades ya detuvieron a dos hombres presuntos culpables.

En el día que la colectiva Hermanas Aliadas, familiares de Kimberly Moya y otras personas desaparecidas en México anunciaron bloqueo del Periférico Norte, autoridades detuvieron a dos responsables.

Sin embargo, el bloqueo que duró más de 15 horas y que fue ejecutado “hasta resistir”, fue retirado cerca de las 12:00 am del 14 de octubre.

Periférico Norte libre luego de más de 15 horas de bloqueo por la desaparición de Kimberly Moya. (X/luismiguelbaraa)

Personas que decidieron bloquear Periférico Norte lo realizaron a la altura del puente del Parque Naucalli, donde exigían no más desapariciones e indiferencia de las autoridades en México.

El bloqueo que se realizó en Periférico Norte por más de 15 horas por la desaparición de Kimberly Moya estudiante del CCH Naucalpan fue retirado la madrugada del 14 de octubre, pero se decía que volverían.

Hasta las 7:00 am del 14 de octubre, el Periférico Norte a la altura del puente a Parque Naucalli está libre y no hay presencia de manifestantes, reportaron mediante la red social de X.