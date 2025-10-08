Buscan nuevas pistas en el caso Kimberly Moya porque la Fiscalía del Estado de México cateó vivienda en el municipio de Naucalpan.

El pasado 2 de octubre la joven Kimberly Hilary Moya González fue reportada como desaparecida por sus familiares tras salir por unas copias a la papelería en Naucalpan.

Amigos y familiares de la joven Kimberly Moya, quién es estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan se han manifestado para exigir su aparición.

Ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúan con las diligencias para hallar a la menor de edad.

Nuevas pistas en el caso Kimberly Moya: Fiscalía del Edomex cateó vivienda en Naucalpan; esto se sabe

En una nueva información del caso de desaparición de Kimberly Moya dan a conocer que elementos de la FGJEM en coordinación con la policía municipal de Naucalpan realizaron un cateo en un inmueble.

Dicho inmueble estaría relacionado con la desaparición de Kimberly Moya, el cuál está ubicado en la calle Diagonal Minas Palacio, en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan.

Para realizar este cateo agentes de la Fiscalía del Estado de México contaron con el apoyo de binomios caninos quienes buscaron en los alrededores de esta vivienda para buscar nuevas pistas sobre el paradero de Kimberly Moya.

Sin embargo la Fiscalía del Estado de México no ha dado información al respecto de los resultados de estas primeras diligencias.

Al momento se sabe que los familiares y amigos de Kimberly Moya harían una manifestación el pasado lunes sobre Periférico Norte pero dieron un revés a esta decisión.

Por ahora se desconoce a qué acuerdos pudo haber llegado la Fiscalía mexiquense con sus familiares.

Pese a que en redes sociales circulan diferentes videos que tratan de dar cuenta de la ruta de la joven Kimberly Moya, así como de su paradero, su madre insiste que su hija sigue desaparecida.